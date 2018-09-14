مبابي وداني ألفيس يكشفان عن زي باريس سان جيرمان الجديد

الشارقة 24 – أسعد خليل:

كشف نجما باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي وداني ألفيس عن زي الفريق الجديد في مواجهات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة ليفربول يوم الثلاثاء المقبل.

وسيرتدي اللاعبون الزي الجديد للمرة الأولى في مواجهة الثلاثاء.

وأعرب داني ألفيس عن سعادته بالزي الجديد، قائلاً: إن رسالة صاحبه نجم كرة السلة الأميركي الشهير مايكل جوردان تدعو إلى عدم الاستسلام والثقة بالنفس.

كذلك قال مبابي إنه سعيد بالزي، ووصف جوردان على أنه عبقري صانع لتاريخ الرياضة على قيد الحياة.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان يلعب في المجموعة الثالثة في دوري الأبطال رفقة ليفربول ونابولي وسرفينا زفيدزا بلغراد.