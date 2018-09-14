انطلاق سباقات "الدرونز" للهواة السعوديين

الشارقة 24 – واس:

بمشاركة 16 طالباً وطالبة، انطلقت مساء الخميس، سباقات طائرات "الدرونز" للهواة السعوديين، ضمن فعاليات نهائي سباق الدرونز العالمي 2018، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والمقام بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة.

وتأتي مشاركة هواة رياضة الدرونز السعوديين في هذه المنافسة الوطنية، عقب حضورهم ورشة تدريبية أقيمت يوم الأربعاء تختص بتركيب طائرات الدورنز والتحليق بها، حيث جرت الورشة والمسابقة، تحت إشراف فريق DRL العالمي.

واستخدم المشاركون في سباق الدرونز للسعوديين أحدث طائرات الدرونز" Racer3"، بعد أن تدربوا على كيفية تركيبها وبرمجتها.

وتتجه أنظار عشاق ومتابعي رياضة سباق الدرونز حول العالم يوم الجمعة لمتابعة أحداث نهائي سباق الدرونز العالمي الذي يستضيفه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز نوف الراكان أن هذا الحدث يأتي تأكيداً للخطوات الجادة والطموحة الهادفة لتحقيق رؤية السعودية 2030، واستكمالاً لريادة المملكة الإقليمية والدولية في مجالات التقنية والرياضات على وجه التحديد.