نادي توتنهام يخسر جهود الحارس لوريس عدة أسابيع

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن فريق توتنهام هوتسبير، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن حارس مرماه الفرنسي هوجو لوريس سوف يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب معاناته من إصابة الفخذ.

وغاب قائد منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم الأخيرة في روسيا، خلال لقاء الفريق اللندني أمام واتفورد في المرحلة الماضية ببطولة الدوري، كما تم استبعاده من مباراتي منتخب بلاده أمام ألمانيا وهولندا الأسبوع الماضي.

وتم معاقبة لوريس البالغ من العمر (31 عاماً) بمنعه من قيادة السيارات لمدة 20 شهراً، بالإضافة لغرامة قدرها 50 ألف جنيه أسترليني، بعد اعترافه بالقيادة وهو مخمور في العاصمة البريطانية لندن.