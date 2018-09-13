بسبب التزوير

الاتحاد الإيطالي يخصم 3 نقاط من كييفو ويغرمه مالياً

  • الخميس 13, سبتمبر 2018 في 8:01 م
قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، معاقبة نادي كييفو فيرونا، بخصم 3 نقاط من رصيده في بطولة الدوري، وتغريمه 200 ألف يورو، على خلفية قضايا مالية.
الشارقة 24 - أسعد خليل :
 
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن خصم ثلاث نقاط من رصيد نادي كييفو، وتغريمه 200 ألف يورو، في محاكمة رياضية تتعلق بمخالفات مالية.
 
وفرضت المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف ثلاثة أشهر بحق لوكا كامديلي رئيس كييفو، بينما تلقى أربعة مسؤولين آخرين عقوبات أقل.
 
ووجهت اتهامات لكييفو بالتلاعب في الميزانية السنوية للنادي، من أجل المشاركة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في المواسم الثلاثة الماضية.
 
وبات رصيد كييفو حالياً، سالباً بنقطتين بعد خصم النقاط الثلاث.