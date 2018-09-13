الفيلسوف بيب يريد إنهاء مشواره التدريبي في برشلونة

الشارقة 24 - أسعد خليل:

كما هو متوقع، فقد أكد الإسباني بيب غوارديولا، أحد أبرز مدربي كرة القدم، رغبته بإنهاء مشواره التدريبي من حيث بدأ في نادي برشلونة الإسباني.

وقال غوارديولا الذي حصد عدة ألقاب محلية وأوروبية مع برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني وفريقه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي في مقابلة مع برنامج "أونيفرسو فالدانو": "سأنتهي مجدداً من حيث بدأت، خطواتي الأخيرة "كمدرب" ستكون مع فرق الناشئين، آمل بأن يكون ذلك في برشلونة".

وبدأ غوارديولا الذي تألق كلاعب وسط مع برشلونة، مشواره التدريبي مع الفريق الرديف في النادي الكاتالوني عام 2007، ثم استلم الفريق الأول بعد 12 شهراً خلفاً للهولندي فرانك رايكارد.

وأشرف غوارديولا البالغ من العمر "47 عاماً" على إحدى أنجح الحقبات في تاريخ برشلونة فقاده إلى 14 لقباً بين 2008 و2012، بينها ثلاثة ألقاب في الليغا وإثنان في دوري الأبطال، في عز فترات تألق نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.