برشلونة والريال يتوجهان لإقليم الباسك

الشارقة 24 – أسعد خليل:





يتوجه فريقا برشلونة وريال مدريد إلى إقليم الباسك، السبت، في ظل مساعيهما للحفاظ على العلامة الكاملة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويخرج حامل اللقب برشلونة لملاقاة ريال سوسيداد على استاد أنويتا في الوقت الذي يخرج فيه ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو على استاد سان ماميس، بعد أن حقق الفريقان الفوز في أول 3 مباريات من الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يحظى برشلونة بمواجهة صعبة في أنويتا كما جرت العادة، حيث فاز الفريق مرة واحدة فقط على ذلك الملعب في أخر ثمان مواجهات له، لكن على الأقل لا ينبغي على النادي الكاتالوني أن يخشى من أرضية الملعب.

ويخوض سوسيداد أول مباراة له على ملعبه هذا الموسم، بعدما خاض أول 3 مباريات خارج أرضه في ظل العمل الدائر في الاستاد.

وتتزامن المباراة مع مرور 25 عاماً على أول مباراة استضافها استاد انويتا في الدوري الإسباني، وبالتالي يسعى لاعبو سوسيداد للاحتفال بهذه المناسبة على النحو الأمثل، وذلك بالخروج بأفضل نتيجة من مباراة برشلونة.

ويعول برشلونة بشكل كبير على هدافه ليونيل ميسي، الذي لم يشارك مع المنتخب الأرجنتيني في جولة المباريات الودية الأخيرة.

وعلى النقيض فإن ماركو اسينسيو نجم ريال مدريد تألق بشكل لافت مع منتخب إسبانيا خلال الفوز الكاسح على كرواتيا وصيفة العالم 6 /صفر في دوري الأمم الأوروبي، حيث سجل هدفاً وتسبب في أخر بجانب صناعة 3 أهداف.

ولكن أسينسيو لم يسجل بعد أي أهداف في الدوري الإسباني، لكنه حصل للريال على 3 ضربات جزاء في 3 مباريات ومن المتوقع أن يشارك مجدداً منذ البداية أمام بيلباو.

وكان جولين لوبتيجي المدير الفني للريال هو من استدعى أسينسيو للمنتخب الإسباني، ومع رحيل كريستيانو رونالدو فمن المتوقع أن يلعب الجناح الدولي دوراً محورياً تحت قيادة لوبتيجي.

وفي ظل التألق اللافت من جانب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والجناح الويلزي جاريث بيل، لم يشعر الكثيرون بمدى الأثر السلبي الذي أحدثه رحيل رونالدو.

ويحتاج النادي الملكي للخروج بأفضل نتيجة ممكنة من استاد سان ماميس لكي يحافظ على موقعه في المنافسة الشرسة مع برشلونة على لقب الدوري الإسباني.