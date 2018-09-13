سوق الانتقالات الصيفي يسجل أرقاماً قياسية

الشارقة 24 – أسعد خليل:





سجلت أندية كرة القدم في العالم رقماً قياسياً جديداً للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث بلغت قيمة الانفاق 5,44 مليار دولار، لكن الأغلبية العظمى من هذا المبلغ جاء من خلال أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، التي دفعت 4,21 مليار دولار.

وكشف تقرير نظام مطابقة انتقالات اللاعبين (تي إم إس)، قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بنشره، أن أندية انجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا انفقت 77,5 % من إجمالي نفقات الأندية في العالم لإبرام صفقات جديدة في الفترة من أول يونيو الماضي حتى أول سبتمبر الجاري.

أوضح التقرير "إن الدوريات الخمسة الكبرى تلعب دوراً مهيمناً بشكل متزايد في سوق الانتقالات الدولية، عندما يتعلق الأمر بالإنفاق".

وازداد حجم نفقات أندية الدوريات الأوروبية الكبرى بمقدار 6,6% عن حجم نفقاتها في الموسم الماضي والتي بلغت 3,95 مليار دولار.

وتصدرت بطولة الدوري الإنجليزي قائمة البطولات الأكثر إنفاقاً مرة أخرى برصيد 1,44مليار دولار، وهي أقل بنسبة ضئيلة عن حجم نفقاتها في الموسم الماضي، والتي بلغت 1,465 مليار دولار.

وجاء الدوري الإيطالي في المركز الثاني برصيد 1,004 مليار دولار، بزيادة 74.7% عن حجم نفقاته في الموسم الماضي، وهي البطولة الثانية التي تتخطى حاجز المليار.