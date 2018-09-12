يوفنتوس يحتفظ بسامي خضيرة حتى 2021

الشارقة 24 - أسعد خليل:

جدد نجم كرة القدم الألماني الدولي سامي خضيرة، عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي، حتى 2021.

وكان خضيرة، الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، قد وقع عقداً مع الفريق في 2015 لمدة أربعة أعوام ونصف العام، وذلك بعد الانتقال إليه من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

ولم يكشف يوفنتوس، ما إذا كان العقد الجديد للاعب سيشهد تغييراً في راتبه مع الفريق، والذي يبلغ 4 ملايين يورو سنوياً.

وساهم خضيرة البالغ من العمر "31 عاماً" في فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا في المواسم الثلاثة الماضية على التوالي.