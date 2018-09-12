الأرجنتين تسقط بفخ التعادل السلبي أمام كولومبيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

في ظل غياب النجم ليونيل ميسي، اكتفى منتخب الأرجنتين بالتعادل السلبي أمام منتخب كولومبيا في المباراة الودية التي جمعت بين البلدين على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي الأميركية وشهدت تألق حارسي مرمى الفريقين، فرانكو ارماني وديفيد اوسبينا.

وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات المباراة، فقد بسط المنتخب الأرجنتيني سيطرته على الشوط الأول بشكل واضح حيث سنحت له فرص محققة أكثر من منافسه لافتتاح التسجيل، فيما أحكم المنتخب الكولومبي قبضته على الشوط الثاني.

وبدأ المنتخبان الأرجنتيني والكولومبي جولتهما الحالية في الأراضي الأميركية، بعد أن دشنا لبداية عصر جديد لكليهما يبحثان خلاله عن تجديد دمائهما بعد أن ودعا بطولة كأس العالم الأخيرة مبكراً من دور الستة عشر.