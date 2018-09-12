منتخب إنجلترا يحقق فوزه الأول بعد 3 هزائم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق منتخب إنجلترا رابع مونديال روسيا 2018، أول فوز له بعد 3 هزائم متتالية، إثر تغلبه على ضيفه السويسري 1-صفر في مباراة ودية أجريت على ملعب كينغ باور ستاديوم الخاص بنادي ليستر سيتي.

ودخل المنتخب الإنجليزي المباراة على وقع 3 هزائم تعرض لها في نصف نهائي كأس العالم أمام كرواتيا ثم أمام بلجيكا في مباراة المركز الثالث، قبل أن يسقط على أرضه أمام إسبانيا الأسبوع الماضي.

وأجرى مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت 9 تغييرات على التشكيلة التي واجهت إسبانيا، لكنه حافظ على مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد صاحب الهدف الوحيد في مرمى لا روخا.

ولم يقدم المنتخب الإنجليزي عرضاً قوياً وبدا واضحاً عدم الانسجام في التشكيلة الجديدة فلم يشكل خطورة تذكر على مرمى منافسه.

وسجل المنتخب الإنجليزي هدفه الوحيد عندما رفع كايل ووكر كرة عرضية عند القائم البعيد تابعها راشفورد غير المراقب من مسافة قريبة داخل الشباك، رافعاً رصيده إلى 5 أهداف دولية.

وحاول المنتخب السويسري الذي دك شباك آيسلندا بسداسية نظيفة الأسبوع الماضية، إدراك التعادل لكنه من دون جدوى.