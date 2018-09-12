منتخب البرازيل يسحق السلفادور بخماسية نظيفة ودياً

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سحق المنتخب البرازيلي منتخب السلفادور بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في ماريلاند بالولايات المتحدة.

افتتح نجوم السامبا التسجيل في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء نفذها نيمار.

وهذا هو اللقاء الدولي الثاني لمنتخب البرازيل، بطل العالم 5 مرات، منذ خروجه من الدور ربع النهائي لمونديال روسيا 2018، وسجل باقي الأهداف ريتشارلسون وفيليب كوتينو وماركينوس.

وتغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الأميركي 2 / 0 يوم الجمعة الماضي. ومن المقرر أن يخوض مباراتين وديتين أمام الأرجنتين والسعودية الشهر المقبل.