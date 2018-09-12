إسبانيا تكتسح كرواتيا وصيفة العالم بالستة في دوري أمم أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

لقن المنتخب الإسباني ضيفه الكرواتي درساً قاسياً في فنون كرة القدم، واكتسحه 6 /صفر في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو في مدينة التشي الإسبانية في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.

وسجل منتخب كرواتيا الظهور الرسمي الأول، بعد أن نال وصافة العالم باحتلاله المركز الثاني في مونديال روسيا، عقب هزيمته في المباراة النهائية أمام فرنسا 2 /4.

ولكن الهزيمة جاءت قاسية للغاية ومحبطة جداً للجماهير واللاعبين بعد الأداء المذهل الذي قدمه الفريق في روسيا لتكون الخسارة هي الأكبر في تاريخ كرواتيا.

وتقمص ماركو اسينسيو مهاجم ريال مدريد دور البطولة في مباراة اليوم، وسجل هدف وصنع ثلاثة أهداف ليوقع هدفه الدولي الأول مع منتخب بلاده.

ويسير المنتخب الإسباني بشكل رائع في ثاني مباراة رسمية تحت قيادة المدير الفني الجديد لويس إنريكي.