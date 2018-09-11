ضوء أخضر لإقامة مسابقة أوروبية ثالثة للأندية

الشارقة 24 - أسعد خليل :

أعلن أندريا أنييلي رئيس رابطة الأندية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يخطط لإطلاق بطولة قارية ثالثة للأندية، اعتباراً من عام 2021 .

وقال أنييلي، الذي يرأس أيضاً نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، خلال اجتماع الرابطة في سبليت بكرواتيا: إنه من المنتظر موافقة اللجنة التنفيذية لـ "يويفا" على إطلاق البطولة، وأضاف منح الضوء الأخضر لإطلاق بطولة ثالثة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأندية المتنافسة في البطولات القارية إلى 96، اعتباراً من موسم 2021-2022.

وتجتمع اللجنة التنفيذية لـ "يويفا"، التي تضم أنييلي في عضويتها، في 27 سبتمبر الجاري.

وتشهد بطولة دوري أبطال أوروبا، مشاركة 32 فريقاً، بينما يشارك 48 فريقاً في بطولة الدوي الأوروبي.

ومع تزايد عدد الفرق التي تشارك في البطولات القارية بأوروبا، بفارق 16 فريقاً، يحتمل أن يجري تقليص عدد الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي إلى 32 فريقاً، على أن تشهد البطولة الجديدة مشاركة 32 فريقاً.