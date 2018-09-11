منتخب الأرجنتين يستعد للقاء منتخب كولومبيا ودياً

الشارقة 24 - أسعد خليل:

بعد الانتصار بـ 3 أهداف دون مقابل على غواتيمالا في مباراة ودية إتجه المنتخب الأرجنتيني إلى مدينة نيويورك للإعداد لمباراته الودية التالية ضد كولومبيا.

نظراً لغياب معظم نجوم الأرجنتين وعلى رأسهم ليونيل ميسي فإن المدرب المؤقت للأرجنتين، ليونيل سكالوني، اعتمد على مجموعة من اللاعبين اليافعين لمساعدة الأرجنتين على الانتصار على غواتيمالا وأفلح في اللقاء كل من لاعب إنترميلان، مورو إيكاردي، ولاعب يوفنتوس، باولو ديبالا.

وهناك أنباء أن ليونيل ميسي قرر الدخول في عطلة مفتوحة الأجل من المشاركة في المباريات الدولية لبلاده وكان المدرب المؤقت سكالوني قد ذكر قبل المباراة ضد غواتيمالا أنه لا يدري إذا ما كان نجم برشلونة سيواصل مشواره الدولي.