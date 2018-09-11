البرتغال تعمق جراح إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عمق المنتخب البرتغالي جراح ضيفه الإيطالي، بالفوز عليه 1-صفر في لشبونة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، للمستوى الأول، من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وكان المنتخب الإيطالي استهل مرحلة المشاركات الرسمية مع مدربه الجديد روبرتو مانشيني، بتعادل مخيب الجمعة على أرضه مع بولندا 1-1.

ويبدو أن مرحلة البناء لن تكون سهلة في المنتخب الإيطالي، الذي غاب هذا الصيف عن نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1958 ما دفعه للتخلي عن مدربه جان بييرو فنتورا.

في المقابل، استهلت البرتغال التي خرجت من ثمن نهائي مونديال روسيا، على يد الأوروغواي 1-2، مشوارها في هذه المسابقة الجديدة بأفضل طريقة بفضل هدف أندريه سيلفا أوائل الشوط الثاني 48، وذلك رغم غياب قائدها ونجمها كريستيانو رونالدو، الذي فضل أن يركز في الفترة الحالية على فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي، المنتقل إليه من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.