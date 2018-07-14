جورجينهو نجم نابولي ينضم لنادي تشيلسي الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم مع الإيطالي الدولي جورجينهو من نابولي الإيطالي، ليلحق اللاعب بذلك بالمدير الفني ماوريسيو ساري الذي أعلن تشيلسي التعاقد معه رسمياً في وقت سابق اليوم السبت.

ووقع جورجينهو عقداً لمدة خمسة أعوام مع تشيلسي حسبما أعلن النادي الإنجليزي في بيان.

وقالت مارينا جرانوفسكايا مديرة نادي تشيلسي، إن الإدارة تعتبر اللاعب "واحداً من أبرز لاعبي الوسط في أوروبا، وقد استعرض قدراته خلال عمله تحت قيادة المدير الفني ماوريسيو ساري في نابولي."

ومن جانبه، قال اللاعب إنه "سعيد للغاية" بالانضمام إلى النادي اللندني، وقد أوضح تشيلسي أن جورجينهو سيرتدي القميص رقم "5" بالفريق.