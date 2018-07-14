سِجل الفائزين بألقاب بطولات كأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي مساء الأحد، في نهائي بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا، يتقاسم الفريقان العديد من العناصر التي تدعو للتفاؤل وتعزز الآمال في اعتلاء منصة التتويج باللقب.

وفيما يلي نستعرض سجل الفائزين بألقاب بطولات كأس العالم.

البرازيل (5) 1958 - 1962 - 1970 - 1994 – 2002.

إيطاليا (4) 1934 - 1938 - 1982 – 2006.

ألمانيا (4) 1954 - 1974 – 1990 – 2014.

أوروجواي (2) 1930 – 1950.

الأرجنتين (2) 1978 – 1986.

إنجلترا (1) 1966.

فرنسا (1) 1998.

إسبانيا (1) 2010.