قبل نهائي مونديال 2018

سِجل الفائزين بألقاب بطولات كأس العالم

  • السبت 14, يوليو 2018 في 6:48 م
يتطلع المنتخب الفرنسي للفوز بلقب المونديال للمرة الثانية، بعد أن أحرز نسخة 1998 على أرضه، بينما يحلم نظيره الكرواتي بإحراز اللقب الأول له في المونديال، فما هو سجل الفائزين بألقاب بطولات كأس العالم.
 الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي مساء الأحد، في نهائي بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا، يتقاسم الفريقان العديد من العناصر التي تدعو للتفاؤل وتعزز الآمال في اعتلاء منصة التتويج باللقب.
 
وفيما يلي نستعرض سجل الفائزين بألقاب بطولات كأس العالم.
 
البرازيل (5) 1958 - 1962 - 1970 - 1994 – 2002.
 
إيطاليا (4) 1934 - 1938 - 1982 – 2006.
 
ألمانيا (4) 1954 - 1974 – 1990 – 2014.
 
أوروجواي (2) 1930 – 1950.
 
الأرجنتين (2) 1978 – 1986.
 
إنجلترا (1) 1966.
 
فرنسا (1) 1998.
 
إسبانيا (1) 2010.