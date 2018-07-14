كرواتيا تنهي استعداداتها لنهائي المونديال الأحد

الشارقة 24 – أسعد خليل:





يتطلع المنتخب الكرواتي، إلى تحقيق بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عندما يلتقي نظيره الفرنسي، مساء الأحد، على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

النجم إيفان راكيتش وصف مواجهة الأحد النهائية في المونديال، على أنها أهم مواجهة في حياة لاعبي المنتخب.

وتأهلت كرواتيا إلى النهائي، بعد فوز على إنجلترا، في نصف النهائي، بالأشواط الإضافية، يوم الأربعاء الماضي .

أما زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي، فربما يجد الحظ الحسن، في أن كأس العالم تشهد بطلاً جديداً كل 20 عاماً منذ مونديال 1958، وبذلك قد يكون اللقب في النسخة الحالية لكرواتيا، بعد أن توّجت البرازيل أول مرة في 1958، والأرجنتين أول مرة في 1978، وفرنسا كذلك أول مرة في 1998 .

إلا أن داليتش لم يهتم بهذا الأمر الإحصائي، مشيراً إلى اهتمامه بالمستوى الفني والأداء الجيد للاعبين في المستطيل الأخضر.