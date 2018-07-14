بعد فوزه على إيسنر

أندرسون يبلغ نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

  • السبت 14, يوليو 2018 في 9:46 ص
  • فرحة أندرسون بالتأهل للنهائي
    فرحة أندرسون بالتأهل للنهائي
تمكن الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، من التأهل إلى المباراة النهائية، ببطولة ويمبلدون للتنس، ثالث بطولات الغراند سلام لهذا العام، بتغلبه على الأميركي جون إيسنر، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.
الشارقة 24 – أسعد خليل: 

تأهل الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، إلى المباراة النهائية ببطولة ويمبلدون للتنس، بتغلبه على الأميركي جون إيسنر، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بواقع 7/6 (8/6) و6/7 (5/7) و6/7 (9/11) و6/4 و26/24، في مباراة قياسية استمرت لست ساعات و35 دقيقة، في الدور قبل النهائي من البطولة.
 
وتعتبر هذه المباراة، أطول مباريات الدور قبل النهائي، وثاني أطول مباراة في منافسات الفردي في تاريخ البطولات، عقب المباراة التي استمرت ثلاثة أيام و11 ساعة، مع الفرنسي نيكولا ماهوت في 2010.
 
وأصبح أندرسون اللاعب الجنوب أفريقي الثاني، الذي يصل للمباراة النهائية، ببطولة ويمبلدون منذ بريان نورتون في 1921 .