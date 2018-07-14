أندرسون يبلغ نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تأهل الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، إلى المباراة النهائية ببطولة ويمبلدون للتنس، بتغلبه على الأميركي جون إيسنر، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بواقع 7/6 (8/6) و6/7 (5/7) و6/7 (9/11) و6/4 و26/24، في مباراة قياسية استمرت لست ساعات و35 دقيقة، في الدور قبل النهائي من البطولة.

وتعتبر هذه المباراة، أطول مباريات الدور قبل النهائي، وثاني أطول مباراة في منافسات الفردي في تاريخ البطولات، عقب المباراة التي استمرت ثلاثة أيام و11 ساعة، مع الفرنسي نيكولا ماهوت في 2010.

وأصبح أندرسون اللاعب الجنوب أفريقي الثاني، الذي يصل للمباراة النهائية، ببطولة ويمبلدون منذ بريان نورتون في 1921 .