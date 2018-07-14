ليفربول يتعاقد مع المهاجم السويسري شاكيري

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تعاقده مع المهاجم السويسري شيردان شاكيري، قادماً من نادي ستوك سيتي، بعقد طويل الأمد.

ولم يعلن ليفربول، عن المقابل المادي الذي دفعه، للحصول على خدمات اللاعب السويسري الدولي، ولكن وسائل الإعلام البريطانية أفادت بأن النادي فعل بند الشرط الجزائي، في عقد اللاعب المقدر بـ 18 مليون دولار.

وانضم شاكيري لستوك سيتي، قادماً من إنتر ميلان في 2015، وسجل ثمانية أهداف مع ستوك سيتي، في الموسم الماضي، الذي شهد هبوط فريقه من الدوري الممتاز.

وسجل شاكيري، البالغ من العمر "26 عاماً"، 21 هدفاً في 71 مباراة دولية مع المنتخب السويسري، وشارك كأساسي في المباريات الأربع التي خاضها فريقه في كأس العالم بروسيا 2018، حيث ودع المنتخب السويسري البطولة من دور الـ 16.