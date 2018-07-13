إنفانتينو: مونديال روسيا 2018 هو الأفضل على الإطلاق

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أثنى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على روسيا، قائلاً إنها استضافت النسخة الأفضل على الإطلاق من بطولة كأس العالم، ونجحت في تغيير ما وصفه بـ "التصورات السيئة".

وقال إنفانتينو خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، قبل يومين من نهائي مونديال 2018 المقرر بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي مساء الأحد: "روسيا استضافت النسخة الأفضل على الإطلاق من بطولة كأس العالم، ونجحت في تغيير ما وصفه بـ "التصورات السيئة".

وأضاف "منذ عامين وأنا أقول إنها ستكون أفضل نسخة من كاس العالم، واليوم يمكنني أن أقول بثقة أكبر إنها أفضل كأس عالم على الإطلاق".

وتابع إنفانتينو الذي حضر المؤتمر مرتديا الزي الخاص بالمتطوعين "أتوجه بالشكر لروسيا حكومة وشعباً وإلى اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الروسي لكرة القدم، الشكر أيضا للمتطوعين الذين شكلوا بسمة المونديال وقلبه، ولكل من ساهم في ضمان أن تكون هذه هي أفضل نسخة من كأس العالم".