بلجيكا تستعد للقاء إنجلترا في المونديال السبت

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تلاقي بلجيكا إنجلترا، يوم السبت، لتحديد المركز الثالث في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وكانت بلجيكا، قد حققت أفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها عام 1986 في المكسيك، حين أنهت البطولة في المركز الرابع، وسيكون بإمكان المنتخب الحالي بقيادة المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، ومساعده الفرنسي تييري هنري، فرصة لكتابة تاريخ جديد، إذا فاز على إنجلترا، في سان بطرسبورغ.

وعقد المنتخب البلجيكي حصة تدريبية، بغياب كيفين دي بروينه، وإيده هازارد، ورميلو لوكاكو، وفينسينت كومباني، الذين عقدوا مراناً خفيفاً بعيداً عن زملائهم.

وكانت أحلام بلجيكا في الفوز بكأس العالم، قد تبددت بخسارة بهدف نظيف على يد فرنسا يوم الثلاثاء الماضي، وتأهلت بلجيكا إلى نصف النهائي بعد فوز على البرازيل في ربع النهائي.

هذا وجمعت مواجهة في دور المجموعات إنجلترا ببلجيكا، وفازت فيها بلجيكا بهدف نظيف، وقبلها، التقت إنجلترا بلجيكا مرتين في نهائيات كأس العالم، تعادل المنتخبان في واحدة منهما بأربعة أهداف لأربعة عام 1954، وفازت إنجلترا بالثانية بهدف نظيف عام 1990.