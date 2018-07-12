تشيلسي الإنجليزي يستغني عن خدمات المدرب كونتي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم إقالة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، واكتنف الغموض مستقبل كونتي مع الفريق اللندني في الفترة الأخيرة، خاصة مع حصول تشيلسي على المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم، وإخفاقه في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن تلك الخطوة ربما تساهم في التعاقد الوشيك مع مواطنه ماوريتسيو ساري، المدير الفني السابق لفريق نابولي الإيطالي.

وقاد كونتي الفريق الأزرق للتتويج بلقب الدوري الانجليزي في موسمه الأول مع تشيلسي "2016 – 2017"، كما توج معه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في شهر مايو الماضي.