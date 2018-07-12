الاتحاد البولندي لكرة القدم يتعاقد مع المدرب برزنتشيك

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم تعيين اللاعب البولندي السابق يرزي برزنتشيك مديراً فنياً لمنتخب البلاد الأول، وذلك عقب الإخفاق الكبير للفريق في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وسيقود برزنتشيك البالغ من العمر 47 عاماً المنتخب البولندي، خلفاً للمدرب لادم نافاوكا، 60 عاماً، الذي تقرر عدم تمديد تعاقده بعد خروج بولندا من دور المجموعات في المونديال.

وارتدى برزنتشيك - الذي قاد نادي فيسلا بلوك مؤخراً إلى المركز السابع في الدوري البولندي - قميص منتخب بلاده طوال سبع سنوات خلال حقبته كلاعب.

ومن المقرر أن يتم تقديم المدرب الجديد لبولندا لوسائل الإعلام في 23 يوليو، حسبما أوضح الاتحاد البولندي لكرة القدم في بيانه الصادر، الخميس.