كرواتيا تنهي استعداداتها للقاء إنجلترا في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يجابه المنتخب الكرواتي على استاد لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو المنتخب الإنجليزي، في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018.

حققت كرواتيا إنجازات رائعة في هذه البطولة فقد هزمت الأرجنتين بثلاثة أهداف دون مقابل في دور المجموعات، ثم تغلبت على الدنمارك ثم روسيا بضربات الجزاء الترجيحية في الدورين ثمن وربع النهائي للبطولة.

هذا أفضل جيل كرواتي منذ منتخب عام 1998 الذي تأهل في مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم إلى الدور نصف النهائي لمونديال فرنسا، حيث تكبد الهزيمة على يد صاحب الأرض الذي مضى ليفوز باللقب.