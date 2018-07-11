مانشستر سيتي الإنجليزي يتعاقد رسمياً مع الجزائري رياض محرز

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن تعاقده، رسمياً، من الجناح الجزائري الدولي رياض محرز في صفقة قياسية.

وسجل سيتي أغلى صفقة في تاريخه وتعاقد مع محرز البالغ من العمر "27 عاماً" مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، قادماً من ليستر سيتي.

ويسعى سيتي منذ الشتاء الماضي للتعاقد مع محرز، لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح بسبب المطالب المالية لليستر سيتي.

وقدم محرز خطاباً مكتوباً لليستر سيتي يفيد برغبته في الرحيل، لكنه رغم ذلك ظل طوال الموسم الماضي مع فريقه السابق وسجل 12 هدفاً في 39 مباراة.

وعرض سيتي في البداية على ليستر 50 مليون إسترليني لشراء محرز، قبل أن يعود ويزيد من قيمة الصفقة.

وبلغت قيمة الصفقة القياسية السابقة لسيتي 57 مليون إسترليني عندما تعاقد مع ايميريك لابورت من أتلتيكو مدريد مقابل 57 مليون إسترليني في يناير الماضي.

وانضم محرز إلى ليستر في 2014 قادماً من لو هافر مقابل 400 ألف جنيه إسترليني.

ونال محرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في موسم 2015/2016 الذي شهد تتويج ليستر باللقب للمرة الأولى.