يوفنتوس الإيطالي يتعاقد رسمياً مع النجم البرتغالي رونالدو

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا انتقال هدافه كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، في حين اعتبر النجم البرتغالي أن الوقت حان "لمرحلة جديدة" في حياته.

وأكد ريال في بيان "يقدم ريال مدريد شكره اليوم إلى لاعب أثبت أنه الأفضل في العالم في إحدى أكثر الفترات تألقاً في تاريخ نادينا وكرة القدم العالمية".

ولم يكشف ريال مدريد أي تفاصيل عن الصفقة وقيمتها، لكن وسائل الإعلام الإسبانية أشارت إلى أنها تصل إلى 105 ملايين يورو (120 مليون دولار).

كما أشارت إلى أن عقد رونالدو (33 عاماً) يمتد لأربع سنوات مقابل 30 مليون يورو في الموسم الواحد.