طموح كرواتيا يصطدم بحيوية منتخب إنجلترا في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يلتقي منتخب كرواتيا لكرة القدم، مع نظيره المنتخب الإنجليزي، في الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا.

ويتطلع المنتخب الكرواتي إلى إنجاز غير مسبوق يتمثل في الوصول لنهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه بينما يأمل المنتخب الإنجليزي في التقدم نحو تكرار أمجاد مونديال 1966 عندما توج باللقب.

ورغم الإجهاد الذي تعرض له المنتخب الكرواتي بعد أن خاض وقتاً إضافياً في كل من مباراتيه بدوري الستة عشر والثمانية، يخوض الفريقين مباراة الغد بثقة عالية وهو ما ينذر بمنافسة شرسة من أجل انتزاع بطاقة التأهل للنهائي المقرر يوم الأحد المقبل على الملعب نفسه في العاصمة موسكو.

وقدم المنتخب الكرواتي عروض رائعة في دور المجموعات بالمونديال الحالي حيث تغلب على نظيره النيجيري 2/0 ثم فاز على الأرجنتين 3/0 ليحسم تأهله إلى دور الستة عشر، قبل أن يحقق الانتصار الثالث على حساب أيسلندا 2/1، في مباراة شهدت تسعة تغييرات على التشكيل الأساسي لكرواتيا.

وبنهاية دور المجموعات، بات المنتخب الكرواتي مرشحاً لدى كثيرين بالمنافسة على اللقب، لكنه عانى خلال دوري الستة عشر والثمانية أمام الدنمارك وروسيا، حيث خاض وقتاً إضافياً في كل من المباراتين قبل أن يحسم التأهل عبر ضربات الجزاء الترجيحية.

وقال زلاتاكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي "في الأيام الستة الماضية، بذلنا الكثير من الطاقة، خضنا مباراتين، بإجمالي 240 دقيقة، وبالطبع ربما يمثل ذلك مشكلة بالنسبة لنا".

وأضاف "سنفعل كل شيء من أجل التعافي وأنا واثق من أننا سنستعيد الطاقة لمواجهة إنجلترا".