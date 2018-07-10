فرنسا تنهي استعداداتها للقاء بلجيكا في المربع الذهبي للمونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغيب المهاجم اليافع، كيليان إمبابي، عن بداية حصة المران التي أجراها المنتخب الفرنسي في مدينة سانت بطرسبيرج، استعداداً للمباراة الهامة ضد بلجيكا في الدور نصف النهائي لمونديال روسيا.

كان المران مفتوحاً لأجهزة الاعلام لأول 15 دقيقة فقط، ولم يكن واضحاً إذا ما كان مبابي قد انضم إلى المنتخب لاحقاً، بعد إجلاء الصحفيين والمصورين من الملعب.

المدرب، ديديه ديشامب، ذكر أن 4 من اللاعبين سيشاركون في مران خفيف، وأن كل الـ 23 لاعباً في صحة جيدة.

حارس فرنسا، هيوغو لوريس، أشاد بخصم الثلاثاء المنتخب البلجيكي وقال إن منتخبه بحاجة إلى تقديم أفضل أداء ممكن.