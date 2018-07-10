الحارس بوفون لازال يمتلك طموح حصد الألقاب

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون أنه في سن الأربعين من عمره لا يزال يملك الطموح، لكنه نفى أن يكون فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا هو مصدر تركيزه الوحيد.

وقال بوفون خلال مراسم تقديمه كلاعب جديد في صفوف باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي "أشعر أنه لا يزال لدي القدرة على العطاء بعمق، المغامرة الجديدة قد تطورني كرجل ولاعب".

وأضاف "سيكون هناك طموح لتحقيق النتائج، دوري أبطال أوروبا ليس هاجساً".

وانضم بوفون "40 عاماً" لباريس سان جيرمان لمدة عام واحد، مع إمكانية التجديد لعام إضافي، وترك بوفون فريق يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي بعد 17 عاماً قضاها مع الفريق.