السويسري المخضرم فيدرر يبلغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل السويسري روجيه فيدرر، إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث بطولات الغراند سلام الكبرى، بفوزه على الفرنسي أدريان مانارينو المصنف 26 عالمياً بنتيجة 6-صفر، 7-5، 6-4.

وواجه فيدرر الساعي لتعزيز رقمه القياسي وإحراز لقب البطولة الإنجليزية للمرة التاسعة (والـ 21 في البطولات الكبرى)، مقاومة من منافسه في المجموعة الثانية، التي انتزعها السويسري بعد كسر إرسال الفرنسي في الشوط الحادي عشر، علما أنه حسم المجموعة الأولى في 16 دقيقة.

وبلغ فديرر الدور ربع النهائي في ويمبلدون للمرة الـ 16 في مسيرته، ويلتقي الأربعاء الفائز من مباراة الفرنسي غايل مونفيس المصنف 44 عالمياً والجنوب أفريقي كيفن اندرسون المصنف ثامناً.