الاتحاد الإسباني يضع ثقته بالمدرب انريكي لقيادة المنتخب الأول

الشارقة 24 – أسعد خليل:

وضع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ثقته بالمدرب لويس انريكي، ليقود منتخب البلاد الأول خلال العامين المقبلين.

واختير لويس انريكي "48 عاماً" لهذا المنصب لإخراج المنتخب الإسباني من الكبوة التي سقط بها بعد إخفاقه المدوي خلال بطولتي كأس العالم الماضيتين وبطولة أمم أوروبا الأخيرة.

وسيتولى انريكي المهمة الفنية لإسبانيا خلفاً للمدرب السابق فيرناندو هييرو الذي قاد إسبانيا بقرار مفاجئ قبل يومين فقط من انطلاق مونديال 2018 بروسيا، بعد قرار الإقالة الذي أطاح بالمدرب الأسبق جولين لوبيتيجي، ولكنه فشل في أن يذهب بالفريق إلى ما هو أبعد من دور الـ 16.