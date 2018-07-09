بلجيكا تواصل استعداداتها للقاء فرنسا في نصف نهائي كأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تواصل الفرق الأربعة المتأهلة للمربع الذهبي لنهائيات كأس العالم استعداداتها في روسيا، حيث تواجه بلجيكا فرنسا، غداً الثلاثاء، في سان بطرسبيرغ وتلعب كرواتيا أمام إنجلترا، يوم الأربعاء في موسكو.

منتخب بلجيكا فاز على البرازيل بطل العالم 5 مرات في الدور ربع النهائي يوم الجمعة الماضي.

وافتتح منتخب بلجيكا التسجيل في الدقيقة الـ 13 بهدف أحرزه فيرناندينو في مرمى فريقه عن طريق الخطأ، بينما سجل الهدف الثاني كيفين دي برونيه في الدقيقة الـ 31.

وتلعب بلجيكا في الدور نصف النهائي في كأس العالم للمرة الأولى منذ انجازها في عام 1986 عندما أنهت البطولة في المركز الرابع.

فريق المدرب روبرتو مارتينيز ومساعده تيري هنري يخوض المباراة عامراً بالثقة إذ لم يذق طعم الخسارة في آخر 24 مواجهة، حيث فاز 19 مرة، وتعادل 5 مرات، وهذا أكبر عدد من المواجهات بدون خسارة لأي منتخب في مواجهات كأس العالم والتصفيات المؤهلة لها.

الفوز على فرنسا والصعود للنهائي سوف يكون أفضل إنجاز في تاريخ الكرة البلجيكية.