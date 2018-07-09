الرئيس الفرنسي يحضر مباراة منتخب بلاده أمام بلجيكا

الشارقة 24 – د.ب.أ:

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حضور المباراة المقررة بين المنتخبين الفرنسي والبلجيكي، الثلاثاء، على ملعب "كريستوفسكي" في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، حسب ما أعلنه مسؤولون.

وكان ماكرون قد صرح قبل انطلاق المونديال بأنه سيسافر إلى روسيا فقط في حالة وصول المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي.

وكان الملك فيليب ملك بلجيكا والرئيس السويسري ألان بيرسيت من بين الذين حضروا مباريات في المونديال الروسي، كما حضرت الرئيسة الكرواتية كوليندا جرابار كيتاروفيتش المباراتين السابقتين لمنتخب بلادها.