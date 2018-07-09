كرواتيا تستعد للقاء إنجلترا في نصف نهائي مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واجه مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش الصحافة غداة تأهل فريقه للدور نصف النهائي لكأس العالم 2018 بالفوز على روسيا المضيفة.

المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل بعد شوط إضافي، وفازت كرواتيا بركلات الترجيح لتصبح ثاني فريق يفوز مرتين بركلات الترجيح في بطولة واحدة بعد الأرجنتين عام 1990.

فرقة المدرب داليتش تواجه إنجلترا في دور الأربعة على ملعب لوجينكي يوم الأربعاء.

وكانت كرواتيا قد بلغت نصف النهائي في كأس العالم مرة واحدة من قبل، وذلك في عام 1998 وحلت ثالثة.

كرواتيا وإنجلترا التقيا للمرة الأخيرة عام 2009 خلال تصفيات التأهل لكأس العالم 2010 وانتهت المباراة بفوز الأسود الثلاثة بخمسة أهداف لهدف واحد.

داليتش أكد في مؤتمره الصحافي أن منتخبه "لا يخشى إنجلترا ولا أي طرف آخر".