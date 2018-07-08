فيتيل بطلاً لسباق جائزة بريطانيا للفورمولا 1

الشارقة 24 – أسعد خليل:

توج الألماني سيبستيان فيتيل، سائق فريق فيراري بلقب سباق الجائزة الكبرى البريطاني، أحد جولات بطولة العالم للفورمولا1 متفوقاً على البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس.

وبدأ هاميلتون السباق بسيارة فريق مرسيدس بشكل سيء من مركز الانطلاق الأول واصطدم بسيارة كيمي رايكونين، سائق فيراري، وهو يحاول التمسك بالمركز الثالث.

وتراجع هاميلتون للمركز السادس عشر ولكنه استطاع إنهاء السباق في المركز الثاني متفوقاً على كيمي رايكونين الذي احتل المركز الثالث.

وعلى النقيض تماماً، تلقى فيتيل مكافأة لبدايته الرائعة التي تفوق من خلالها على هاميلتون مع بداية السابق، وبعد دخول سيارتي أمان، وبتحرك متأخر من فيتيل تمكن من عبور فالتيري بوتاس سائق مرسيدس ليحقق لقبه الـ 51.

وكان هذا الفوز هو الرابع لفيتيل، متصدر فئة السائقين، خلال الموسم الجاري ليوسع الفارق بينه وبين هاميلتون في الترتيب من نقطة واحدة إلى 8 نقاط عقب مرور 10 سباقات.