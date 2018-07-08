الاتحاد الإسباني يؤكد نهاية مشوار المدرب هييرو مع المنتخب الأول

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن فيرناندو هييرو لن يستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني الذي ودع بطولة كأس العالم 2018 بروسيا من الدور الثاني للبطولة.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن هييرو سيترك المنصب الذي تولاه بصفة مؤقتة قبل انطلاق فعاليات المونديال الروسي مباشرةً، وذلك خلفاً للمدرب جولين لوبيتيجي الذي أقيل قبل يوم واحد على بدء فعاليات البطولة.

وكان هييرو مديراً رياضياً للاتحاد الإسباني للعبة منذ نوفمبر 2017، ولكنه اضطر لتولي تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد إقالة لوبيتيجي المفاجئة.