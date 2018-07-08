لوصوله دور الثمانية

الجماهير الروسية تحتفل رغم الخروج من المونديال

  • الأحد 08, يوليو 2018 في 12:00 م
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أفادت مشجعة روسية، مساء السبت، بعد خروج منتخب بلادها من دور الثمانية لكأس العالم عقب الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام كرواتيا بأن المنتخب الروسي قام بمهمة جيدة.
الشارقة 24 - د ب أ:

قالت مشجعة روسية، مساء السبت، بعد خروج منتخب بلادها من دور الثمانية لكأس العالم عقب الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام كرواتيا "رغم ذلك قاموا بمهمة جيدة".
 
وأضافت المشجعة أثناء مغادرة ساحة المشجعين في الجامعة الحكومية بموسكو "لقد لعبوا بشكل جيد، لكن الجميع يشعر بالاحباط".
 
ساحة المشجعين كانت وجهة للجماهير التي ترغب في الاحتفال بمونديال روسيا دون أن تتحمل عبء شراء تذاكر المباريات.
 
ويحظى المشجعون في الساحات بأجواء مثيرة، حيث تتوفر لهم شاشات عملاقة لمتابعة المباريات في كل المدن المستضيفة للمباريات.
 
احتفالات الجماهير الروسية لم تأتي هباءً، حيث أن انجاز منتخب بلادهم في هذه النسخة من كأس العالم غير مسبوق إذ بلغ الفريق دور الثمانية للمرة الأولى منذ تفكك الاتحاد السوفيتي.