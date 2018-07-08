كرواتيا تكمل أضلاع المربع الذهبي في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل منتخب كرواتيا إلى المربع الذهبي لكأس العالم لكرة القدم عبر فوزه على مضيفه الروسي 4 /3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

تقدم دينيس تشيريشيف لاعب وسط فياريال الإسباني بهدف لروسيا في الدقيقة 31 ثم تعادل أندري كراماريتش مهاجم هوفنهايم الألماني لكرواتيا في الدقيقة 39.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى وقت إضافي حيث سجل دوماجوف فيدا مدافع بشكتاش هدفا للفريق الكرواتي في الدقيقة 101 ثم تعادل ماريو فرنانديز مدافع سسكا موسكو لروسيا في الدقيقة 115.

ولم يتمكن أي من المنتخبين من تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء التي حسمها منتخب كرواتيا لصالحه بنتيجة 4 / 3.

ويلتقي منتخب كرواتيا في المربع الذهبي الأربعاء المقبل مع نظيره الإنجليزي.