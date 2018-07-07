إنجلترا تضرب السويد بثنائية وتتأهل لنصف نهائي المونديال

الشارقة 24 - محمود علي:

تأهلت إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم، للمرة الأولى منذ 28 عاماً، عقب الفوز، 2- 0، على السويد في دور الثمانية، بثنائية هاري ماغواير وديلي آلي، يوم السبت.

وارتقى المدافع ماغواير عالياً، ليحول تمريرة آشلي يانغ العرضية، من ركلة ركنية، برأسه في الشباك، ويحرز هدفه الدولي الأول، بعد نصف ساعة من البداية، حيث ظهرت إنجلترا بشكل رائع في الشوط الأول.

وتصدى غوردان بيكفورد حارس إنجلترا، للعديد من المحاولات بشكل ممتاز، ليحرم ماركوس بيرغ، وفيكتور كلاسون، من هز الشباك في الشوط الثاني.

وبدت إنجلترا بشكل عام الطرف الأخطر، وأثبت آلي ذلك بضربة رأس أخرى، إثر تمريرة عرضية من جيسي لينغارد في الدقيقة 59.

وبلغت إنجلترا قبل نهائي كأس العالم في 1966، عندما توجت باللقب على أرضها، للمرة الوحيدة حتى الآن، ثم عام 1990 في إيطاليا.

وستلتقي إنجلترا في قبل النهائي، مع الفائز من المباراة التي ستقام في وقت لاحق السبت، بين روسيا صاحبة الأرض وكرواتيا.