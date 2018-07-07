كأس العالم بنكهة أوروبية للمرة الرابعة على التوالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بات من المؤكد بأن لقب مونديال روسيا سيكون من نصيب القارة العجوز، وذلك بعد خروج منتخبي البرازيل وأوروجواي لكرة القدم صفر اليدين من دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وسقط المنتخب البرازيلي أمام نظيره البلجيكي 1 / 2 في كازان كما خسر منتخب أوروجواي صفر / 2 أمام نظيره الفرنسي في نيجني نوفجورود لتحتكر منتخبات أوروبا مقاعد المربع الذهبي للمونديال الروسي حتى قبل إقامة المباراتين المتبقيتين في دور الثمانية للبطولة اليوم السبت حيث يلتقي منتخب روسيا المضيف نظيره الكرواتي وتلعب إنجلترا مع السويد.

ويلتقي منتخبا فرنسا وبلجيكا في أولى مباراتي المربع الذهبي للبطولة يوم الثلاثاء المقبل بمدينة سان بطرسبرج ثم يلتقي الفائزان في مباراتي السبت في المباراة الثانية بالمربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل بالعاصمة الروسية موسكو.

وكانت منتخبات إيطاليا وإسبانيا وألمانيا توجت باللقب في نسخ 2006 و2010 و2014 على الترتيب فيما كان المنتخب البرازيلي هو آخر فريق من خارج القارة الأوروبية يحرز اللقب العالمي وكان هذا في نسخة 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.