في دور الثمانية

أسباب سقوط البرازيل أمام بلجيكا وخروجها من مونديال روسيا

  • السبت 07, يوليو 2018 في 10:13 ص
  • من لقاء البرازيل وبلجيكا في دور الثمانية
    من لقاء البرازيل وبلجيكا في دور الثمانية
أطاح المنتخب البلجيكي بنظيره البرازيلي، المرشح الأقوى لإحراز لقب مونديال روسيا، خارج البطولة، بالفوز عليه 2 / 1 في دور الثمانية للبطولة ليصبح المربع الذهبي للبطولة أوروبيا خالصاً بعد خروج آخر ممثلي أميركا الجنوبية من هذه النسخة.
الشارقة 24 – أسعد خليل:

فجر منتخب بلجيكا مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته بالمنتخب البرازيلي من دور الثمانية في مونديال روسيا، فما هي أبرز أسباب هذا السقوط:

1-  مدرب منتخب بلجيكا، مارتينيز، الذي قدم مباراة من العيار الثقيل، فقد تعلم الكثير من أخطاء مباراة اليابان، وقام بإعادة ترتيب البيت الداخلي ليستقر على خطة 4 3 3 التي آتت أوكلها.

2-  التألق اللافت للنجم فيلايني " لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وادين هازارد "لاعب نادي تشلسي الإنجليزي"، حيث قام فيلايني بقطع العديد من الكرات الهامة كما ساهم بالهدف الأول لمنتخبه.

3- غياب كاسيميرو عن منتخب البرازيل أفقد منتخب السيليساو التوازن، حيث لم نجد كل من كوتينيو ونيمار يلتزمان بمهامهم الدفاعية.

4- التوفيق الكبير لحارس منتخب بلجيكا "كورتوا"، الذي تصدى للكثير من الكرات المستحيلة.