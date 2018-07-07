أسباب سقوط البرازيل أمام بلجيكا وخروجها من مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:
فجر منتخب بلجيكا مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته بالمنتخب البرازيلي من دور الثمانية في مونديال روسيا، فما هي أبرز أسباب هذا السقوط:
1- مدرب منتخب بلجيكا، مارتينيز، الذي قدم مباراة من العيار الثقيل، فقد تعلم الكثير من أخطاء مباراة اليابان، وقام بإعادة ترتيب البيت الداخلي ليستقر على خطة 4 3 3 التي آتت أوكلها.
2- التألق اللافت للنجم فيلايني " لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وادين هازارد "لاعب نادي تشلسي الإنجليزي"، حيث قام فيلايني بقطع العديد من الكرات الهامة كما ساهم بالهدف الأول لمنتخبه.
3- غياب كاسيميرو عن منتخب البرازيل أفقد منتخب السيليساو التوازن، حيث لم نجد كل من كوتينيو ونيمار يلتزمان بمهامهم الدفاعية.
4- التوفيق الكبير لحارس منتخب بلجيكا "كورتوا"، الذي تصدى للكثير من الكرات المستحيلة.
فجر منتخب بلجيكا مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته بالمنتخب البرازيلي من دور الثمانية في مونديال روسيا، فما هي أبرز أسباب هذا السقوط:
1- مدرب منتخب بلجيكا، مارتينيز، الذي قدم مباراة من العيار الثقيل، فقد تعلم الكثير من أخطاء مباراة اليابان، وقام بإعادة ترتيب البيت الداخلي ليستقر على خطة 4 3 3 التي آتت أوكلها.
2- التألق اللافت للنجم فيلايني " لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وادين هازارد "لاعب نادي تشلسي الإنجليزي"، حيث قام فيلايني بقطع العديد من الكرات الهامة كما ساهم بالهدف الأول لمنتخبه.
3- غياب كاسيميرو عن منتخب البرازيل أفقد منتخب السيليساو التوازن، حيث لم نجد كل من كوتينيو ونيمار يلتزمان بمهامهم الدفاعية.
4- التوفيق الكبير لحارس منتخب بلجيكا "كورتوا"، الذي تصدى للكثير من الكرات المستحيلة.