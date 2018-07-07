أسباب سقوط البرازيل أمام بلجيكا وخروجها من مونديال روسيا

من لقاء البرازيل وبلجيكا في دور الثمانية

الشارقة 24 – أسعد خليل:



فجر منتخب بلجيكا مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحته بالمنتخب البرازيلي من دور الثمانية في مونديال روسيا، فما هي أبرز أسباب هذا السقوط:



1- مدرب منتخب بلجيكا، مارتينيز، الذي قدم مباراة من العيار الثقيل، فقد تعلم الكثير من أخطاء مباراة اليابان، وقام بإعادة ترتيب البيت الداخلي ليستقر على خطة 4 3 3 التي آتت أوكلها.



2- التألق اللافت للنجم فيلايني " لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وادين هازارد "لاعب نادي تشلسي الإنجليزي"، حيث قام فيلايني بقطع العديد من الكرات الهامة كما ساهم بالهدف الأول لمنتخبه.



3- غياب كاسيميرو عن منتخب البرازيل أفقد منتخب السيليساو التوازن، حيث لم نجد كل من كوتينيو ونيمار يلتزمان بمهامهم الدفاعية.



4- التوفيق الكبير لحارس منتخب بلجيكا "كورتوا"، الذي تصدى للكثير من الكرات المستحيلة.