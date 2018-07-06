فرنسا تتأهل لنصف نهاني مونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

بلغ المنتخب الفرنسي، الدور قبل النهائي، في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا، بعدما تغلب على منتخب الأوروغواي، 2-0، على ملعب نيجني نوفجورود، في افتتاح منافسات دور الثمانية بالبطولة.

افتتح المدافع رافاييل فاران، التسجيل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 40، ثم أضاف أنطوان غريزمان الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 61، لتحجز فرنسا المقعد الأول في المربع الذهبي بالمونديال الروسي.

وافتقد منتخب الأوروغواي، خلال مباراة اليوم، جهود النجم إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب الإصابة في ربلة الساق، التي تعرض لها خلال المباراة أمام البرتغال في دور الـ 16.