المنتخب الكرواتي يسعى لتجاوز إنجازات "الجيل الذهبي"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استمر المنتخب الكرواتي بتحضيراته قبل ربع نهائي كأس العالم مع نظيره الروسي، ورغم أن الوصول لربع النهائي بحد ذاته إنجاز للمنتخب، إلا أنه يطمح للابتعاد أكثر في البطولة.

قارن الكثيرون بين المنتخب الكرواتي الحالي والمنتخب المشارك في كأس العالم منذ 20 عاماً في فرنسا، إذ وصل ذاك المنتخب إلى نصف النهائي ليخسر أمام المنتخب الفرنسي بهدفين لهدف، ويفوز على هولندا بعد ذلك بنفس النتيجة ليحرز المركز الثالث.

وفضل المنتخب الكرواتي بدء استعداداته لمباراة السبت في سوتشي المدينة التي ستستضيف اللقاء يوم السبت المقبل، لأن طقسها الدافئ الرطب يختلف عن طقس مقر إقامته في سانت بطرسبيرج المدينة الشمالية الباردة، وتأهلت كرواتيا إلى ربع النهائي بعد فوز على الدنمارك بركلات الترجيح في الدور الثاني.

وقبلها، حقق المنتخب الكرواتي 3 انتصارات في الجولة الأولى كان أحدها على نظيره الأرجنتيني بـ 3 أهداف نظيفة، ولم تتلقى شباكه سوى هدف واحد من أيسلندا.