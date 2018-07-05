بلجيكا تنهي استعداداتها للقاء البرازيل

الشارقة 24 - أسعد خليل:

عقد منتخب بلجيكا لكرة القدم حصة مران في مقر إقامة المنتخب في ديدوفسك خارج العاصمة موسكو، استعداداً للقاء البرازيل في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وكانت بلجيكا تأهلت إلى ربع النهائي بعد فوز صعب على اليابان بثلاثة أهداف لهدفين في الدور الثاني، وذلك بعد أن تفوق اليابانيون بهدفين دون مقابل في بداية الشوط الثاني من تلك المواجهة.

وفازت بلجيكا بمواجهاتها الثلاث في دور المجموعات، آخرها على إنكلترا بهدف دون رد، وهي مواجهة شارك المدافع فينسينت كومباني فيها لتكون مشاركته تلك الأولى منذ إصابته في الثاني من يونيو الماضي.

ويشرف على تدريب منتخب بلجيكا، المدرب روبيرتو مارتينيز، ويقود روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، هجوم بلجيكا، ويساعده صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي إيدين هازارد.

وسيغيب مدافع البرازيل كاسيميرو عن المواجهة البلجيكية بعد أن حصل على إنذارين.