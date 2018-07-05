اتحاد الكرة الكوستاريكي يقرر عدم تجديد لمدرب المنتخب الأول

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عقب الخروج من الدور الأول لبطولة كأس العالم في روسيا، أعلن اتحاد كوستاريكا لكرة القدم أنه لن يجدد عقد مدرب المنتخب الوطني الأول، أوسكار راميريز.

وقال رودولفو بيالوبوس، رئيس الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم: "لن يتم التجديد لأوسكار راميريز".

وقاد راميريز المنتخب الكوستاريكي إلى مونديال روسيا، ولكنه قدم أداء باهتا في البطولة، فلم يحصد سوى نقطة واحدة من التعادل أمام سويسرا، فيما خسر مباراتين أمام صربيا والبرازيل.

وأثار الأداء المتواضع للمنتخب الكوستاريكي، الذي حقق مفاجأة في 2014، بالوصول إلى دور الثمانية لمونديال البرازيل، موجة ضخمة من الانتقادات ضد المدرب الذي أكد تلقيه تهديدات بالقتل.

ولم يكشف بيالوبوس عن هوية المدرب الجديد الذي سيخلف راميريز في منصبه، ولكن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم أكد أنه ليس مستعداً للتعاقد مع مدرب يكلفه الكثير من الأموال.