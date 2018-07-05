المخضرم فيدرر يبغ ثالث أدوار بطولة ويمبلدون للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل النجم السويسري المخضرم، روجيه فيدرر، حملة الدفاع عن لقب بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى هذا الموسم، بعدما تأهل للدور الثالث للمسابقة، عقب فوزه على السلوفاكي لوكا سلاكو في الدور الثاني للبطولة.

ولم يجد فيدرر، المصنف الأول عالميا حاليا، أدنى معاناة في اجتياز عقبة نظيره السلوفاكي، بعدما تغلب عليه بنتيجة 6 / 4 و6 / 4 و6 / 1.

كما صعد الكندي ميلوش راونيتش للدور الثالث بالبطولة، بعدما فاز على الاسترالي جون ميلمان بنتيجة 7 / 6 و7 / 6 و7 / 6 في وقت سابق اليوم.