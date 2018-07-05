منتخب كرواتيا يواصل الاستعدادات للقاء روسيا في ربع نهائي المونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عقد منتخب كرواتيا لكرة القدم حصة مران ومؤتمراً صحافياً في سوتشي بروسيا، يأتي هذا ضمن الاستعدادات للقاء روسيا في مواجهة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم، السبت، السابع من الشهر الجاري.

هذا وفضل المنتخب الكرواتي بدء استعداداته لمباراة السبت في سوتشي المدينة التي ستستضيف اللقاء يوم السبت المقبل، لأنه طقسها الدافئ الرطب يختلف عن طقس مقر إقامته في سانت بطرسبيرج المدينة الشمالية الباردة، وتأهلت كرواتيا إلى ربع النهائي بعد فوز على الدنمارك بركلات الترجيح في الدور الثاني.

وقبلها، حقق المنتخب الكرواتي 3 انتصارات في الجولة الأولى كان أحدها على نظيره الأرجنتيني بـ 3 أهداف نظيفة، ولم تتلقى شباكه سوى هدف واحد من أيسلندا.

كذلك تأهلت روسيا بدورها بركلات الترجيح، لكن على حساب إسبانيا.

يذكر أن الأداء الأفضل في تاريخ المنتخب الكرواتي كان في مونديال فرنسا عام 1998، حيث وصل المنتخب إلى نصف النهائي قبل أن يخسر على يد الدولة المضيفة فرنسا، ويأمل محبو كرواتيا ألا يقصى منتخبهم أمام الدولة المضيفة هذه المرة أيضاً.