فرنسا تواصل تدريباتها لمباراة الأوروغواي الجمعة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل منتخب فرنسا استعداداته، في معسكره بغليبوفسكي غربي موسكو، للقاء الأوروغواي، ضمن منافسات دور الثمانية في مونديال روسيا، يوم الجمعة.

منتخب الديوك يخوض المباراة بثقة كبيرة، بعد الفوز على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في واحدة من أروع مباريات البطولة حتى الآن.

اليافع كيليان مبابي، الذي لا يتجاوز من العمر 19 عاماً، تألق في تلك المباراة، وسجل هدفين ليقود بلاده للفوز على فرقة التانغو، الفائزة بكأس العالم مرتين.

وسوف يتعين على مبابي وزميله النجم أنطوان غريزمان، أن يكونا في أعلى مستوياتهما، لدك حصن الأوروغواي المتين.

المدرب ديديه ديشامب، سوف يفتقد خدمات لاعب الوسط ماتويدي، الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية له في المونديال، خلال مباراة الأرجنتين.

بالمقابل، صعدت الأوروغواي إلى ربع النهائي، بفضل انتصارها على البرتغال بطل أوروبا 2016 بهدفين مقابل هدف.

وتشير السجلات إلى البلدين، تنافسا ثلاث مرات من قبل في كأس العالم، حيث فازت الأوروغواي عام 1966، بينما ساد التعادل السلبي في مباراتي 2002 و2010.