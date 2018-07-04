روسيا تواصل الاستعداد للقاء كرواتيا في ربع نهائي المونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تدرب منتخب روسيا المضيف في معسكره، ضمن إطار استعداداته لمباراته أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي في منافسات كأس العالم أمام كرواتيا في سوتشي يوم السبت.

إنجازات المنتخب الروسي حتى الآن فاقت التوقعات والفوز على إسبانيا بطل العالم في 2010، بركلات الترجيح أجج مشاعر الزهو والفخر في البلاد بأسرها.

قائد المنتخب أيغور أكينفييف وحارس مرماه لعب دوراً كبيراً في مباراة إسبانيا وساهم في بلوغ بلاده دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخها.

وفازت روسيا في تلك المباراة رغم تسديدها ضربة واحدة فقط في المرمى الإسباني، بما في ذلك في الشوط الإضافي، كما استحوذ الخصم على الكرة بنسبة 74% خلال المباراة.

وكانت كرواتيا قد تأهلت بدورها بركلات الجزاء في دور الـ 16 أمام الدنمارك يوم الأحد، ووفقاً للحسابات فإن كرواتيا تبدو الأوفر حظاً للفوز بالمباراة ولكن المنتخب الروسي يدخل المباراة بروح معنوية عالية أمام جماهيره.

الفيصل سوف يكون أداء المنتخبين على ملعب فيشت الأولمبي في سوتشي يوم السبت السابع من يوليو.